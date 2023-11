Sinner vince e pulisce il campo, il video del baby Jannik

(Adnkronos) – Jannik Sinner affronta oggi Novak Djokovic nella finale delle Atp Finals 2023 a Torino. Per il 22enne azzurro, l’apice della carriera sinora. Sui social, nella giornata particolare, riemerge un video di 10 anni che fa documenta i primi successi di Sinner versione baby. La clip fa riferimento alla vittoria del giovanissimo Jannik contro Gabriele Felline nella finale Under 12 di un evento Nike nell’ottobre 2013. In quella circostanza, Sinner si è imposto per 6-3, 6-1. E dopo il trionfo, l’impegno extra: ha trascinato la rete utilizzata per sistemare il campo e si è messo all’opera.