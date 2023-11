Zaccagni, furto in casa del calciatore della Lazio: rubati gioielli

(Adnkronos) – Furto in casa del calciatore della Lazio Mattia Zaccagni. Nella notte i ladri hanno fatto irruzione nell’abitazione dove vive con la famiglia, in via della Camilluccia, portando via dei gioielli il cui valore è ancora da quantificare. In quel momento il giocatore biancoceleste non si trovava in casa. Sul posto i poliziotti delle Volanti. (di Silvia Mancinelli)