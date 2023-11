Il sindaco Gianluca Galimberti, l’assessore all’Istruzione e Risorse Umane Maura Ruggeri, insieme all’Informagiovani di Cremona, hanno incontrato mercoledì sera un gruppo di studenti universitar che stanno lavorando alla creazione della Consulta Interuniversitaria cittadina.

Negli ultimi anni, la città ha visto un aumento significativo del numero di studenti iscritti ai corsi universitari. Per coinvolgere questi giovani, a partire da marzo 2023, il Comune di Cremona ha avviato un percorso di ingaggio per offrire esperienze concrete di partecipazione e di integrazione, attraverso spazi di ascolto, luoghi di sperimentazione e protagonismo, momenti di confronto.

Gli studenti sono stati inoltre invitati a partecipare all’ideazione delle azioni inserite nel progetto “Ci sto!”, presentato dal Comune di Cremona in collaborazione con le università, le scuole ed una ampia rete di partner nell’ambito del bando “La Lombardia è dei Giovani 2023” finanziato dalla Regione in collaborazione con Anci Lombardia.

E’ in questo contesto che il Servizio Informagiovani, rispondendo alla propria vocazione di punto di riferimento dei ragazzi del territorio, luogo di incontro e snodo e strumento di programmazione delle politiche per e con i giovani, ha affiancato i ragazzi nella costruzione di un percorso di partecipazione attiva e consapevole, volto a costituire la Consulta Interuniversitaria del Comune di Cremona con l’obiettivo di dare concretezza al progetto “Ci Sto!”.

La Consulta mira a rappresentare tutti gli studenti che vivono a Cremona o frequentano le sue istituzioni scolastiche e universitarie; vuole essere un organismo di collegamento, confronto e collaborazione con le istituzioni, un canale di consultazione e comunicazione, per comprendere meglio le esigenze e le prospettive degli studenti. Inoltre, la Consulta avrà lo scopo di promuovere l’interazione tra i giovani e gli studenti della città, creando un’opportunità per la socializzazione e la partecipazione.

Il prossimo 4 dicembre il Regolamento della Consulta verrà presentato in Consiglio Comunale: da quel momento la Consulta, che sarà composta dai rappresentanti degli studenti di tutti gli Atenei della città, darà inizio alle proprie attività, votando un Direttivo che avrà il compito di condividere le linee di indirizzo della Consulta stessa e proporre progetti ed iniziative dedicate ai giovani.

E’ questo il contesto in cui durante l’incontro, in un clima informale, di dialogo e confronto, una rappresentanza di ragazzi della futura Consulta ha condiviso con il Sindaco e l’Assessore Maura Ruggeri progetti ed idee. Tra i loro obiettivi prioritari, l’apertura dell’aula studio all’Informagiovani, prevista per gennaio 2024, l’organizzazione di momenti laboratoriali per far conoscere agli altri studenti Cremona Città Universitaria (sport, volontariato, musica, servizi, etc.), l’organizzazione di percorsi di supporto motivazionale e psicologico per gli studenti in difficoltà in raccordo con i Servizi delle Università cittadine.

