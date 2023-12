Mariavittoria Bertocchi, allieva della classe V D del Liceo Scientifico “G. Aselli”, è la vincitrice del Premio Gjika per l’anno scolastico 2023-2024 per i meriti conseguiti nel 2022/2023. La cerimonia per il conferimento del riconoscimento si è tenuta questa mattina nell’aula magna dell’Istituto di via Palestro, presenti l’assessore all’Istruzione Maura Ruggeri, la professoressa Patrizia Maestrelli che ha fatto le veci

del dirigente scolastico Alberto Ferrari, e la madre dell’istitutore del premio Urani Borodani.

Sono intervenuti i compagni e le compagne di classe della premiata.

La cerimonia, generalmente prevista per l’ultimo sabato di settembre, è stata posticipata per permettere la presenza dell’istitutore del premio Tolian Apostol Gjika, in collegamento dagli Stati Uniti, che ha portato la propria testimonianza, esprimendo il forte senso di gratitudine per aver avuto la possibilità di intraprendere un percorso di istruzione ricco, che lo ha portato a trovare la propria strada nella vita: una storia di successo scolastico che richiama il grande valore che l’istruzione deve ricoprire nella vita di ognuno.

L’assessore Maura Ruggeri, nel congratularsi con la studentessa per il risultato raggiunto, ha stimolato tutti i ragazzi a cogliere l’essenza della testimonianza ricevuta, come incoraggiamento per la costruzione del proprio percorso. I ragazzi, sollecitati dall’Assessore, hanno rivolto alcune domande a Tolian sulla sua carriera e sulla sua visione del futuro interrogandolo su temi come l’intelligenza artificiale.

Il Premio Gjika è stato istituito nel 2016 per volontà di Tolian Apostol Gjika, ex allievo del Liceo Scientifico “G. Aselli”, ed è destinato ad uno studente che, in sede di votazioni finali della classe quarta, abbia conseguito la migliore media in inglese, matematica e italiano.

Ogni anno l’Amministrazione comunale, su proposta del dirigente scolastico e della commissione “Borse di studio – Diritto allo studio – Buoni libro” del Liceo Scientifico “G.Aselli”, assegna il premio allo studente in possesso dei requisiti richiesti attraverso il supporto amministrativo del Settore Politiche Educative e Istruzione del Comune di Cremona

