E’ operativo il Piano sale e neve del Comune di Cremona, gestito da AEM, in considerazione delle previsioni meteo nella notte tra il 2 e il 3 dicembre. In via preventiva, sarà effettuata la salatura delle strade principali, in particolare della tangenziale.

Il Piano sale e neve 2023-2024 prevede diverse fasi di attivazione. La prima fase riguarda le salature per prevenire la formazione di ghiaccio, mediante l’impiego di 11 spargisale dotati di GPS per il monitoraggio in tempo reale delle percorrenze, attivati in caso di temperature rigide con contestuali valori elevati di umidità.

Lo spargimento del sale interesserà i punti critici della viabilità (ponti, rotatorie, cavalcavia, sottopassi, ecc..) in cui è più probabile la formazione di ghiaccio al suolo. Previste inoltre salature preventive alle nevicate, attivate preliminarmente con la funzione di impedire l’attecchimento al suolo della neve. Lo spargimento del sale interesserà prima la viabilità principale e successivamente la viabilità secondaria ed i quartieri. La dotazione di sale a disposizione è stata integrata e garantisce le quantità necessarie per l’inverno 2023-2024.

La seconda fase riguarda la pulizia delle strade innevate con le 37 lame spazzaneve, anche queste dotate di GPS. Questa sarà attuata in occasione delle nevicate intense, con depositi al suolo significativi (oltre i 5 centimetri). La pulizia interesserà contemporaneamente, nei limiti di operatività dipendenti dalle circostanze e dai mezzi a disposizione, tutte le zone della città, comprese le piste ciclabili.

Nella terza fase, in parallelo alle operazioni di sgombero neve sulle strade con le lame, è previsto un piano di attività complementari, gestite con 7 squadre manuali e mini pale meccaniche, per la pulizia degli accessi alle scuole e agli edifici pubblici di prioritario interesse (presidi sanitari, etc), secondo un programma d’intervento prestabilito.

Anche quest’anno è disponibile sul sito del Comune il vademecum su cosa fare in caso di nevicate con i recapiti telefonici da utilizzare (www.comune.cremona.it).

RECAPITI PER L’EMERGENZA NEVE

AEM Cremona S.p.A.

Tel. 0372 801090 attivo durante la nevicata dalle 6,30 alle 22,00 per segnalare problematiche relative allo sgombero neve sulle strade

servizioneve@aemcremona.it

Polizia Locale

tel. 0372 454516 (pronto intervento attivo 24 ore tutti i giorni della settimana) per difficoltà legate all’emergenza neve.

© Riproduzione riservata