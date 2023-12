Giovedì 14 dicembre alle ore 18.00 a SpazioComune (piazza Stradivari) presentazione delle monografie Ticonzero#Matti da Rilegare.

CHE COSA SONO? Sono monografie d’arte che raccolgono la produzione visuale di un artista che frequenta l’Atelier di Arteterapia di Ticonzero. Le immagini sono introdotte da un breve testo critico che ne illustra il percorso (con traduzione in inglese e francese). Attraverso la collaborazione con il progetto editoriale Matti Da Rilegare della Legatoria Venturini è nata l’idea di realizzare con sfridi di carta destinata al macero, un progetto di monografie visuali che prende il nome della nostra Associazione: Ticonzero, ovvero la formula matematica del tempo elevato a zero, il momento dell’istante, del cambiamento e dell’occasione, nella speranza che la nostra spontanea curiosità possa continuare a trovare nuove forme di bellezza.

QUANTE MONOGRAFIE VERRANNO PUBBLICATE? Ogni anno vengono realizzate una o due monografie. Giovedì 14 dicembre sarà possibile vedere in anteprima “La giraffa nell’occhio”, l’ultima monografia dedicata a Giuseppe Isabella Valenzi, ma verranno presentate anche quella di Anna Casali e Carlotta Porcari.

DOVE E’ POSSIBILE ACQUISTARE LE MONOGRAFIE? Le monografie possono essere acquistate sia giovedì 14 a SpazioComune oppure presso l’Atelier Ticonzero. Sono in distribuzione permanente presso il Museo Civico Ala Ponzone in via Ugolani Dati, presso il Museo Archeologico in via San Lorenzo e presso il bookshop del Museo del Violino, sempre a Cremona. Dal 14 al 24 dicembre anche presso Nevart Cornici, in via Ghisleri 75 a Cremona.

CHE COS’E’ L’ATELIER TICONZERO? L’Atelier Ticonzero è uno spazio di ispirazione creativa e di opportunità, che sostiene il benessere e la rigenerazione delle persone attraverso la reimmaginazione del sè, con particolare attenzione alla disabilità e alle fragilità sociali. Nel percorso creativo privilegiamo il riuso dei materiali di scarto aziendale, che, unitamente a quelli tipicamente artistici, incentivano un pensiero ecologico, mostrando una contemporanea visione della realtà, dove anche gli scarti diventano arte. L’atelier Ticonzero si trova a Cremona, al Cascinetto, in via Maffi n.2.

E’ POSSIBILE VEDERE LE TAVOLE ORIGINALI? Sì! Dal 14 al 24 dicembre molte delle tavole pubblicate ne LA GIRAFFA NELL’OCCHIO saranno esposte presso lo spazio espositivo di Nevart Cornici, in via Ghisleri 75 a Cremona.

