Belgio, quattro feriti in sparatoria nel centro di Bruxelles: uno rischia la vita

(Adnkronos) – Quattro persone sono rimaste ferite nella serata di oggi, 6 dicembre, in una sparatoria nel centro di Bruxelles. Uno dei feriti è in pericolo di vita. Lo riferisce la polizia della capitale belga, aggiungendo che gli autori del reato sono ancora in fuga.

Secondo le prime informazioni non si tratterebbe di un atto di terrorismo. “Intorno alle 19,30 abbiamo ricevuto la notizia di una sparatoria a Gulden Vlieslaan”, ha detto il portavoce della polizia Ilse Van de Keere. “I nostri servizi sono immediatamente intervenuti sul posto”.

Una delle vittime sarebbe stata trovata vicino alla Galerie Toison d’Or, una seconda all’Apple Store e una terza a Ridderstraat. Quando sono arrivate le squadre di polizia, l’autore o gli autori non erano più sulla scena. Sul posto sono presenti diverse ambulanze per soccorrere i feriti. Sembra che l’autore della sparatoria abbia improvvisamente tirato fuori dalla tasca una pistola e abbia sparato contro la folla nelle vie dello shopping di Bruxelles.