Gli ultimi dati relativi al Covid in Italia hanno messo in allarme il ministero della Sanità. Le preoccupazioni riguardano un doppio fronte: quello della diffusione del virus, che ha portato ad un sensibile aumento del numero dei ricoverati in ospedale nell’ultima settimana, e quello vaccinale, con molte Regioni che lamentano la mancanza di dosi riducendo di fatto l’immunizzazione.

Tra oapedale di Cremona e Oglio Po di Casalmaggiore sono 32 i pazienti positivi: 16 ricoverati proprio per controllare l’evoluzione della malattia infettiva (11 nell’ospedale cittadino e 5 all’Oglio Po), mentre per gli altri 16 è difficile sapere il motivo del ricovero, se per Covid o per altre ragioni.

Preoccupata l’infettivolga cremonese Claudia Balotta, che stigmatizza la scarsa vaccinazione tra gli anziani e chiede ai medici di medicina generale di intervenire per tempo, possibilmente entro i cinque giorni dai primi sintoni, nei confronti dei loro pazienti.

L’intervista di Simone Bacchetta

© Riproduzione riservata