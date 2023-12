Per santa Lucia non solo regali, ma anche un pensiero speciale per i ragazzi della favela di Salvador de Bahia dove opera il missionario cremonese don Davide Ferretti.

E’ quanto hanno fatto gli alunni di una ventina tra scuole primarie e dell’infanzia di Cremona e provincia, allestendo nella chiesa dedicata alla santa siciliana ,un tappeto colorato realizzato con le sagome in carta delle loro mani – dalle più piccole dei bimbi di tre anni a quelle più grandi degli alunni delle primarie – decorate con pensieri e disegni e su cui sono stati posati dei lumini, proprio in onore della santa che il 13 dicembre porta i doni, e che è anche protettrice della vista.

Entrando nella chiesa si è accolti dal tappeto colorato nella navata sinistra che parte dal presepe e si snoda davanti all’altare della Santa, fino ad arrivare nella zona del presbiterio. I cartelli all’ingresso della chiesa spiegano il senso dell’allestimento: chi entra può raccogliere una di queste mani e fare un’offerta che servirà per completare la scuola di danza nella missione in cui opera don Davide.

Il sentiero fatto di piccole mani, fa parte del progetto “L’angelo Celestino e il viaggio della luce” che intende comunicare che le mani nella quotidianità, possono portare luce al mondo attraverso gesti di generosità e rispetto.

Un modo per comunicare ai più piccoli, nel giorno più desiderato dell’anno, che oltre a ricevere è bello donare.

Hanno realizzato l’allestimento le scuole d’infanzia S.Abbondio, S.Angelo, Maria Immacolata, Sacra Famiglia di Cremona; Pellegrini Guzzoni di Monticelli d’Ongina; e poi le scuole di Vescovato, Cicognolo, Bonemerse, Pozzaglio, Castelverde.

Oltre alle scuole elementari di Cremona Sacra Famiglia, Capra Plasio, Trento e Trieste, Bianca Maria Visconti, Stradivari, S.Ambrogio; e la primaria di Vescovato. gbiagi

