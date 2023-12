E’ stata la presidente dell’Associazione diabetici cremonesi Mirella Marussich ad annunciare il rinnovo della tradizione degli auguri in musica, con il coro de “Le Pink Voices” diretto da Mimma D’Avossa e accompagnato al pianoforte da Marco Somenzi. Il repertorio spazierà dai grandi compositori di casa nostra (Morricone, De André, Battiato) alle cover dei Queen e dei musical più conosciuti (Grease, Mamma mia).

Le Pink Voices sono 26 donne di tutte le età, accomunate da una grande passione per il canto e la bella musica. Tutti i brani proposti sono arrangiati per voci femminili da Marco Somenzi. Ma Pink non è solo un modo di fare musica insieme, è anche un’esperienza di vita, è uno stile, un modo di sentire emozioni, di mettersi a disposizione, convogliando le proprie energie più positive per esorcizzare le inevitabili difficoltà quotidiane della vita.

La musica possiede un linguaggio universale che unisce e accomuna ascoltatori di ogni età, cultura e provenienza, perché manifesta sentimenti, emozioni che trovano in quest’arte il respiro che li libera e li rende capaci di arrivare all’anima.

Sarà la musica, quindi, a parlare di alcuni valori fondanti della nostra civiltà, che da sempre la ricorrenza del Natale ricorda e sottolinea: il valore della pace, della solidarietà, della famiglia e dell’amore.

Appuntamento il 15 dicembre alle 20:30 nella chiesa di San Sebastiano, gentilmente concessa dal parroco don Massimo Calvi. Seguirà un brindisi augurale.

