Mistero tra Cremona e Bonemerse. Da un paio di settimane non si hanno più notizie di marito e moglie, Rossella Cominotti e Alfredo Zenucchi. Sono residenti a Cavatigozzi, alle porte di Cremona, e sono i titolari dell’edicola in centro a Bonemerse, davanti a palazzo comunale. Un post su Facebook pubblicato dalla cugina della donna invita chiunque avesse notizie della coppia a farsi avanti: “I telefoni”, si legge nel post, “non ricevono più chiamare e neanche whatsapp funziona. Le forze dell’ordine sono da giorni al lavoro e in famiglia c’è molta preoccupazione”.

Simone Bacchetta ha raggiunto telefonicamente il sindaco di Bonemerse Luca Ferrarini.

