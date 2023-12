Nomina Valditara, La Russa telefona a Concia: “Solidarietà e vicinanza”

(Adnkronos) – Una telefonata per esprimere “solidarietà e vicinanza” con l’invito al concerto di Natale, previsto domani a Palazzo Madama. A quanto apprende AdnKronos, il presidente del Senato Ignazio La Russa ha contattato l’ex parlamentare e attivista Anna Paola Concia, la cui collaborazione con il ministero dell’Istruzione ha provocato polemiche anche nella stessa maggioranza.

La telefonata, secondo le stesse fonti consultate non ha riguardato i temi al centro del dibattito politico e la natura dell’incarico. Concia, avrebbe espresso apprezzamento per il colloquio, ringraziando per l’invito per l’evento di domani che non potrà seguire in quanto attualmente fuori dall’Italia.

Dopo le critiche arrivate da Lega e Fratelli d’Italia per la nomina di Anna Paola Concia tra le garanti del progetto ‘Educazione alle relazioni’ nelle scuole, il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha poi deciso per il passo indietro.

“Dal momento che la scuola italiana ha bisogno di serenità e non di polemiche – spiega il ministro -, ho deciso di non attivare l’incarico di garanti del progetto ‘Educazione alle relazioni’ a suor Monia Alfieri, Paola Concia e Paola Zerman. Rinnovo loro i ringraziamenti per la disponibilità e la generosità dimostrate. Il progetto ‘Educare alle relazioni’ andrà avanti senza alcun garante. Nel suo svolgimento concreto si continuerà il dialogo con le associazioni rappresentative dei genitori, dei docenti e degli studenti”, spiega il ministro.