Europei nuoto in vasca corta, 5 ori in un giorno per l’Italia

(Adnkronos) –

Cinque medaglie d’oro, un argento e un bronzo oggi, domenica 10 dicembre 2023, per l’Italia agli Europei di nuoto in vasca corta. Nicolò Martinenghi sale sul tetto d’Europa nei 50 rana e sulla sua scia c’è un eccezionale Simone Cerasuolo che si piazza secondo conquistando l’argento. Il 24enne di Varese e vice campione del mondo – tesserato per CC Aniene e seguito da Marco Pedoja, oro con la 4×50 mista e argento nei 100 – trionfa in 25″66, con un velocissimo passaggio ai venticinque in 14″06; il 20enne emiliano – tesserato per Fiamme Oro ed Imolanuoto – nuota in 25″83. Terzo è il turco e primatista iridato Emre Sakic in 25″90. Tete e Simone sono rivali ed amici, caratteri diffenti (estroverso il primo, taciturno il secondo), e alla fine gioiscono insieme.

“Ho vinto, è vero ma alcune cose non sono state perfette in gara – dichiara alla Federnuoto il lombardo e primatista italiano con 25″37-. Sono felicissimo per la vittoria che voglio dedicare al capitano Matteo Rivolta, che oggi ha portato in finale la staffetta malgrado un infortunio. Sono contento anche per Simone: se lo merita”.

Simona Quadarella conquista invece l’oro nei 400 metri stile libero in Romania. L’azzurra ha nuotato in 3’59”50, superando la rivale francese Anastasiia Kirpichnikova. Terza la belga Valentine Dumont.

Lorenzo Mora è d’oro nei 200 metri dorso. L’azzurro ha nuotato in 1’48″43, nuovo record italiano migliorando di due centesimi il suo precedente record. Secondo il britannico Luke Greenbank con 1’48″53 e il francese Mewen Tomac con 1’48″55.

Alberto Razzetti conquista l’oro nei 400 metri misti agli Europei di nuoto in vasca corta in Romania. L’azzurro ha nuotato in 3’57″01, superando il rivale scozzese Duncan Scott, che l’aveva invece battuto nei 200 misti. Bronzo per il greco Papastamos.

Per Benedetta Pilato l’oro arriva nei 50 metri rana . L’azzurra ha nuotato in 28″86, record di questa rassegna europea. Argento per l’estone Eneli Jefimova con 29″12, bronzo per Jasmine Nocentini, con 29″41, a pari merito con la britannica Clark.