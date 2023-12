“Comunità e partecipazione nella ricerca del bene comune” è il tema al centro dell’incontro che si è tenuto nel pomeriggio di domenica al seminario vescovile di Cremona.

È l’annuale appuntamento del vescovo Monsignor Antonio Napolioni con le persone impegnate nel mondo politico, amministrativo, economico, sociale e del lavoro. Presenti tanti sindaci, anche quelli dei comuni più popolosi della Diocesi come Cremona, Casalmaggiore, Soresina.

In un tempo pieno di guerre, scontri, divisioni, sopraffazioni, questa pausa di riflessione è stata occasione per “reagire con un nuovo sogno di fraternità e di amicizia sociale che non si limiti alle parole” citando la lettera Fratelli tutti di Papa Francesco.

Presenti Sindaci ed amministratori, rappresentanti delle categorie produttive, imprenditori, dirigenti e volontari del terzo settore e del mondo del volontariato.

Dopo la preghiera e l’introduzione di monsignor Napolioni, diversi laboratori, in piccoli gruppi, per confrontarsi su idee, difficoltà, proposte di condivisione tra la comunità ecclesiale e chi opera nei diversi ambiti di impegno civile.

Il servizio di Giovanni Rossi

