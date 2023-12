Polonia, Tusk eletto nuovo premier: “Sistemeremo ogni cosa insieme”

(Adnkronos) – Con 248 voti favorevoli e 201 contrari, il Parlamento polacco ha eletto Donald Tusk nuovo primo ministro. “Sistemeremo ogni cosa insieme. Da domani potremo rimediare agli errori affinché tutti, nessuno escluso, possano sentirsi a casa”, ha dichiarato Tusk a seguito dopo il voto del Parlamento. “Voglio ringraziare le donne e gli uomini polacchi. Grazie Polonia, questo è un giorno meraviglioso, non per me, ma per tutti coloro che in questi anni hanno creduto profondamente che le cose potessero andare meglio, che l’oscurità sarebbe stata scacciata, che il male sarebbe stato scacciato. Questo è quello che si è realizzato”, ha aggiunto.

“Congratulazioni a Donald Tusk per essere diventato il primo ministro della Polonia” sono arrivate dalla presidente della Commissione europea Ursula von del Leyen. “La tua esperienza e il tuo forte impegno verso i nostri valori europei saranno preziosi per forgiare un’Europa più forte, a beneficio del popolo polacco”, ha scritto su X. “Non vedo l’ora di lavorare con te, a cominciare dall’importante Consiglio Europeo di questa settimana”, ha aggiunto von der Leyen.

“Congratulazioni a Donald Tusk come nuovo primo ministro della Polonia” anche dal presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola. “Convinto sostenitore dell’Unione Europea e caro amico, non vedo l’ora di lavorare insieme per una Polonia prospera e un’Europa più forte. Affronteremo le sfide attuali. Uniti”, scrive Metsola sui social.

“Il futuro dell’Ucraina e della Polonia poggia sull’unità, sull’assistenza reciproca e sul partenariato strategico per sconfiggere il nostro nemico comune. Quando restiamo uniti, la libertà di entrambe le nostre nazioni è imbattibile”, dichiara il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky congratulandosi con Donald Tusk. “Apprezziamo il sostegno della Polonia. Insieme, valorizziamo i nostri Paesi e l’intera Europa. Sono certo che l’Ucraina e la Polonia rimarranno impegnate nella causa della difesa della libertà globale”, aggiunge Zelensky.

“Buon lavoro al nuovo primo ministro della Polonia, Donald Tusk. Lavoreremo insieme per un’Europa ancora più forte ed unita all’insegna dei valori del Ppe. Congratulazioni, amico mio!”. Anche dal vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani.