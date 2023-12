Una fiaccolata per Leone, il gattino morto dopo la tortura

(Adnkronos) – Una fiaccolata per chiedere giustizia per Leone, il gattino torturato e salvato dal Canile di Cava De’ Tirreni. Il micetto, scuoiato vivo e preso in cura in condizioni disperate dai veterinari dell’Ambulatorio Asl locale, è morto domenica scorsa a pochi giorni dal suo ritrovamento, troppo provato dalle ferite inferte al corpicino martoriato.

Ora, per iniziativa dei volontari del canile che ne hanno raccontato le sorti sull’account Facebook, la fiaccolata per chiedere giustizia per l’animaletto maltrattato. L’annuncio in una “locandina anonima, senza loghi, senza firme” perché “Leone è il gatto di tutti” e “se avete sentito sulla pelle il suo stesso dolore”, si legge nel post, “domenica ci sarete”. “Fiaccolata pacifica, portate con voi una candela”, la richiesta dei volontari per il corteo che si muoverà il prossimo 17 dicembre dalla chiesa di Sant’Antonio di Angri alle 18.00.