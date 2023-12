C’è chi dice che potrebbe essere addirittura la Vigilia di Natale il giorno dell’ufficializzazione delle nomine ai vertici delle strutture sanitarie della Regione, ma anche chi scommette sulle comunicazioni annunciate per oggi a mezzogiorno da Guido Bertolaso, in una conferenza stampa che terrà alle 12.30. Nella quale tuttavia potrebbe parlare di tutt’altro.

Insomma, nulla è certo sugli avvicendamenti che in questa nuova stagione politica lombarda, con Fratelli d’Italia mai così potente, attendono le consuete nomine ai vertici di Asst e Ats, ma da giorni ormai circolano le indiscrezioni. La prima è quella che vorrebbe Alessandra Bruschi, attuale direttore generale di Cremona Solidale, in pole position per la direzione dell’Ats Val Padana, in sostituzione di Salvatore Mannino che è già al secondo mandato e che per questo potrebbe non essere più in gioco.

Bruschi ha un passato come direttore amministrativo dell’Asst di Cremona e poi con lo stesso ruolo alla guida dell’Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino.

Altro nome per l’Ats è quello del cremasco Alessandro Cominelli, 42 anni, laurea alla Bocconi in Economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali. Ha lavorato anche all’ospedale Maggiore e all’Asst di Crema.

Meno voci circolano per Giuseppe Rossi, dg dell’Asst di Cremona. L’età è quella del collocamento a riposo, ma potrebbe rimanere almeno un altro anno, visto gli importanti progetti in corso per il nuovo ospedale. gbiagi

