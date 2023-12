Terremoto oggi in Calabria, scossa di magnitudo 3.6 nel reggino

(Adnkronos) – Una Terremoto in provincia di Reggio Calabria oggi mercoledì 20 dicembre. La scossa, registrata dall’Ingv alle 7.49, è stata di magnitudo 3.6.

“La scossa si è sentita in maniera abbastanza forte. La gente è scesa in strada ed è ancora fuori dalle case perché ha paura”. Così all’Adnkronos Paolo Pulitano, il sindaco di Samo (Reggio Calabria), paese vicino all’epicentro della scossa. Il primo cittadino precisa che “la situazione ora è tranquilla e per il momento non sono arrivate segnalazioni di danni”. Per precauzione, fa sapere, “oggi le scuole saranno chiuse e insieme ai tecnici verranno svolti i controlli sul territorio”.