Giù le impalcature dalle facciate della caserma Manfredini dove è in corso la ristrutturazione dell’intero complesso per farne la nuova sede del Politecnico. In questi giorni è iniziato lo smantellamento dei ponteggi montati lungo via Bissolati e via Rinaldo de Stauris e proprio nel pomeriggio di oggi quest’ultimo lato è stato completamente liberato. Sono così stati svelati i prospetti ristrutturati, di cui è stato mantenuto il colore giallo chiaro con la valorizzazione degli elementi decorativi del sottotetto lungo via Bissolati.

Procedono dunque celermente i lavori per trasformare quello che nel Quattrocento fu il convento della SS.Annunciata e tre secoli dopo una caserma austroungarica, in nuova sede dell’ateneo che attualmente occupa gli spazi di via Sesto. Verranno ricavati 35 le aule didattiche, aula magna da 300 posti, laboratori, una biblioteca, una mensa da 300 coperti oltre a circa 9000 metri quadrati di verde a disposizione degli studenti.

Le aule sono distribuite lungo i lati adiacenti l’autosilo Massarotti mentre attorno a quello che era il chiostro si stanno ricavando le stanze per lo studentato per circa 180 persone in stanze doppie o singole. Spazio anche per una palestra da 250 mq. e per una sede museale di 550 mq. oltre ai laboratori.

Il nuovo campus sarà prevalentemente pedonalizzato: solo 15 i posti auto interni previsti, in linea con una gestione della mobilità che il Comune vuole rendere il più leggera possibile lungo questo asse stradale, dove si colloca anche la sede della Cattolica, incentivando per studenti e professori l’utilizzo della linea U dei bus (stazione – piazzale Azzurri d’Italia); l’uso delle biciclette attraverso la posa di stalli e le convenzioni coi parcheggi santa Tecla e Massarotti.

L’intervento è il frutto della sinergia pubblico privato siglata tra Fondazione Arvedi Buschini che finanzia l’operazione, Agenzia del Demanio, Ministero dell’Interno, Politecnico di Milano (con la propria Fondazione), Comune e Provincia di Cremona. Gli enti statali sono coinvolti in quanto una volta trasferita l’università nella nuova sede, gli uffici della Polstrada di via Massarotti si sposteranno in via Sesto.

Il termine lavori potrebbe essere anticipato rispetto a quanto preventivato all’inizio, e cioè la fine del 2024; sarà poi l’ateneo milanese a provvedere ad arredi e apparecchiature. gb

