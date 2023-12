I 60 anni di Adnkronos sul Corriere della Sera: “Libro e podcast per l’anniversario”

(Adnkronos) – I 60 anni dell’Adnkronos sulle pagine del Corriere della Sera, con un articolo dedicato all’anniversario celebrato con un volume – ‘Fa notizia da 60 anni’ – e da una serie di podcast dedicati.

“Sessant’anni di notizie raccontati in un libro e in un podcast. In questo 2023 – si legge sul Corsera – l’Adnkronos, agenzia di stampa guidata da Giuseppe Marra, ha raggiunto i suoi primi sessant’anni di storia (compiuti il 24 luglio). Per festeggiare ha pubblicato il volume Fa notizia da 60 anni , che si apre con i saluti egli auguri del presidente della Repubblica Sergio Mattarella […] a cui si aggiungono quelli della presidente del Consiglio Giorgia Meloni (che firma anche la prefazione del Libro dei Fatti 2023 ) e dei ministri Gennaro Sangiuliano e Maria Elisabetta Alberti Casellati”.

I sei decenni di storia, scrive ancora il Corriere della Sera, “visti attraverso i fatti, le notizie, gli avvenimenti sono protagonisti anche di una serie podcast originale Adnkronos, in collaborazione con Eni, che riprende il titolo del libro. Una serie prodotta da Alberto Di Stefano e scritta da Giannandrea Carreri. Nelle sette puntate narrate dai doppiatori Danila Tropea e Matteo Di Martino, e dal giornalista Carlo Intini, ad alternarsi sono le voci, i suoni dell’epoca, le testimonianze di ospiti d’eccezione. Che riportano agli anni Sessanta per arrivare all’Italia di oggi.

Accanto ai festeggiamenti per i 60 anni, si legge ancora, “è tornato in libreria anche il Libro dei Fatti: l’edizione 2023 è la trentatreesima.Con due focus principali, sulla sostenibilità e sull’Intelligenza artificiale, e 30 sezioni, racconta un anno di notizie. Attraverso dati e statistiche e una costante proiezione nel futuro”.