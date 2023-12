Serie A, anticipi e posticipi: Inter-Juve il 4 febbraio

(Adnkronos) – La Lega Serie A ha ufficializzato gli orari delle partite dalla 20/a alla 27/a giornata. Il big match Inter-Juventus si gioca il 4 febbraio alle 20.45. In programma sempre a febbraio i recuperi delle partite di Inter, Napoli, Lazio e Fiorentina impegnate in Supercoppa dal 21 al 25 gennaio. Ecco tutte le date con le indicazioni complete per anticipi e posticipi.

Ventesima giornata (13-14-15-16 gennaio 2024): Genoa-Torino, sabato 13 gennaio, 15; Verona-Empoli, sabato 13 gennaio, 18; Monza-Inter, sabato 13 gennaio, 20.45; Lazio-Lecce, domenica 14 gennaio, 12.30; Cagliari-Bologna, domenica 14 gennaio, 15; Napoli-Salernitana, domenica 14 gennaio, 15*; Fiorentina-Udinese, domenica 14 gennaio, 18; Milan-Roma, domenica 14 gennaio, 20.45; Atalanta-Frosinone, lunedì 15 gennaio, 20.45; Juventus-Sassuolo, martedì 16 gennaio, 20.45; * Se la Salernitana esce dalla Coppa Italia, si gioca sabato 13 gennaio alle 15

Ventunesima giornata (20-21 gennaio, recuperi 14-22-28 febbraio 2024): Roma-Verona, sabato 20 gennaio, 18; Udinese-Milan, sabato 20 gennaio, 20.45; Frosinone-Cagliari, domenica 21 gennaio, 12.30; Empoli-Monza, domenica 21 gennaio, 15; Salernitana-Genoa, domenica 21 gennaio, 18; Lecce-Juventus, domenica 21 gennaio, 20.45; Bologna-Fiorentina, mercoledì 14 febbraio, 19*; Torino-Lazio, giovedì 22 febbraio, 20.45; Sassuolo-Napoli, mercoledì 28 febbraio, 18*; Inter-Atalanta, mercoledì 28 febbraio, 20.45*. * Fiorentina, Inter, Lazio e Napoli impegnate in Supercoppa.

Ventiduesima giornata (26-27-28 gennaio 2024): Cagliari-Torino, venerdì 26 gennaio, 20.45; Atalanta-Udinese, sabato 27 gennaio, 15; Juventus-Empoli, sabato 27 gennaio, 18; Milan-Bologna, sabato 27 gennaio, 20.45; Genoa-Lecce, domenica 28 gennaio, 12.30; Verona-Frosinone, domenica 28 gennaio, 15; Monza-Sassuolo, domenica 28 gennaio, 15; Lazio-Napoli, domenica 28 gennaio, 18; Fiorentina-Inter, domenica 28 gennaio, 20.45; Salernitana-Roma, lunedì 29 gennaio, 20.45.

Ventitreesima giornata (2-3-4-5 febbraio 2024): Lecce-Fiorentina, venerdì 2 febbraio, 20.45; Empoli-Genoa, sabato 3 febbraio, 15; Udinese-Monza, sabato 3 febbraio, 15; Frosinone-Milan, sabato 3 febbraio, 18; Bologna-Sassuolo, sabato 3 febbraio, 20.45; Torino-Salernitana, domenica 4 febbraio, 12.30; Napoli-Verona, domenica 4 febbraio, 15; Atalanta-Lazio, domenica 4 febbraio, 18; Inter-Juventus, domenica 4 febbraio, 20.45; Roma-Cagliari, lunedì 5 febbraio, 20.45.

Ventiquattresima giornata (9-10-11-12 febbraio 2024): Salernitana-Empoli, venerdì 9 febbraio, 20.45; Cagliari-Lazio, sabato 10 febbraio, 15; Roma-Inter, sabato 10 febbraio, 18; Sassuolo-Torino, sabato 10 febbraio, 20.45; Fiorentina-Frosinone, domenica 11 febbraio, 12.30; Bologna-Lecce, domenica 11 febbraio, 15; Monza-Verona, domenica 11 febbraio, 15; Genoa-Atalanta, domenica 11 febbraio, 18; Milan-Napoli, domenica 11 febbraio, 20.45; Juventus-Udinese, lunedì 12 febbraio, 20.45.

Venticinquesima giornata (16-17-18 febbraio 2024): Torino-Lecce, venerdì 16 febbraio, 19; Inter-Salernitana, venerdì 16 febbraio, 21; Napoli-Genoa, sabato 17 febbraio, 15; Verona-Juventus, sabato 17 febbraio, 18; Atalanta-Sassuolo, sabato 17 febbraio, 20.45; Lazio-Bologna, domenica 18 febbraio, 12.30; Empoli-Fiorentina, domenica 18 febbraio, 15; Udinese-Cagliari, domenica 18 febbraio, 15; Frosinone-Roma, domenica 18 febbraio, 18; Monza-Milan, domenica 18 febbraio, 20.45.

Ventiseiesima giornata (23-24-25-26 febbraio 2024): Bologna-Verona, venerdì 23 febbraio, 20.45; Sassuolo-Empoli, sabato 24 febbraio, 15; Salernitana-Monza, sabato 24 febbraio, 18; Genoa-Udinese, sabato 24 febbraio, 20.45; Juventus-Frosinone, domenica 25 febbraio, 12.30; Cagliari-Napoli, domenica 25 febbraio, 15; Lecce-Inter, domenica 25 febbraio, 18; Milan-Atalanta, domenica 25 febbraio, 20.45; Roma-Torino, lunedì 26 febbraio, 18.30; Fiorentina-Lazio, lunedì 26 febbraio, 20.45.

Ventisettesima giornata (1-2-3-4 marzo 2024): Lazio-Milan, venerdì 1 marzo, 20.45; Udinese-Salernitana, sabato 2 marzo, 15; Monza-Roma, sabato 2 marzo, 18; Torino-Fiorentina, sabato 2 marzo, 20.45; Verona-Sassuolo, domenica 3 marzo, 12.30; Empoli-Cagliari, domenica 3 marzo, 15; Frosinone-Lecce, domenica 3 marzo, 15; Atalanta-Bologna, domenica 3 marzo, 18; Napoli-Juventus, domenica 3 marzo, 20.45; Inter-Genoa, lunedì 4 marzo, 20.45.