Palermo, padre e figlio cadono dal sesto piano: l’uomo è morto, illeso il bimbo

(Adnkronos) – Un uomo di 38 anni, docente universitario, e il proprio figlio di 4 anni sono precipitati dal sesto piano del balcone dell’appartamento di via Ausonia in cui vivevano. Il padre è morto sul colpo, mentre il bimbo sarebbe illeso. La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di valutazione. Ma sembra che il padre abbia provato a salvare il bambino che si sarebbe sporto pericolosamente dal balcone. Ma l’uomo sarebbe caduto nel vuoto. Mentre il piccolo non è rimasto ferito perché la sua caduta è stata attutita da alcuni pannelli. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia.