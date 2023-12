Meteo Capodanno, dopo l’alta pressione arrivano pioggia e neve: le previsioni

(Adnkronos) – Ancora quattro giorni in compagnia dell’anticiclone di Natale, ma poi cambia tutto secondo le previsioni meteo di oggi. E per Capodanno potrebbe arrivare una perturbazione atlantica con pioggia e neve.

Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it non ha dubbi sul tempo che ci aspetta per i prossimi giorni. Fino a venerdì 29 le giornate saranno una fotocopia dell’altra. Infatti la stasi atmosferica al Nord provocherà la formazione di nebbie diffuse e spesso persistenti per tutto il giorno sulle zone pianeggianti e localmente anche sulle vallate alpine e prealpine. Al Centro saranno le nubi basse a interessare le regioni tirreniche e l’Umbria mentre il sole sarà più prevalente sui settori adriatici e in Sardegna. Al Sud il tempo sarà più soleggiato anche se anche qui non mancheranno nubi basse sulle coste tirreniche e sul Salento, ma soprattutto al mattino. Sotto il profilo termico non ci saranno scossoni, infatti il clima sarà piacevole ove soleggiato con 14-16°C di giorno, attorno ai 7-9°C dove non ci sarà il sole.

Questa situazione potrebbe cambiare radicalmente da sabato 30 quando una perturbazione atlantica dalla Francia dovrebbe tuffarsi sul Mediterraneo provocando un rapido peggioramento del tempo con piogge al Nord e al Centro e in spostamento verso il Sud. La perturbazione sarà collegata a un ciclone che si posizionerà sul Mar Tirreno e che condizionerà il tempo sull’Italia quantomeno fino al giorno di Capodanno. Oltre alle piogge tornerebbe pure la neve sulle Alpi anche sotto i 1000 metri.

NEL DETTAGLIO

Martedì 26. Al nord: nebbie, nubi e sole oltre i 3-500 metri. Al centro: cielo spesso coperto su Tirreniche e Umbria, più sole altrove. Al sud: cielo a tratti molto nuvoloso.

Mercoledì 27. Al nord: nebbie diffuse, sole sui monti. Al centro: tante nubi, meno sulle Adriatiche. Al sud: cielo a tratti molto nuvoloso.

Giovedì 28. Al nord: cielo coperto con locali nebbie, sole in montagna. Al centro: cielo spesso molto nuvoloso o coperto. Al sud: molte nubi.

Tendenza. Possibili piogge in arrivo da sabato 30.