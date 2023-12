Gli auguri di Meloni all’Italia: “Un 2024 di orgoglio, successi, ottimismo e speranza”

(Adnkronos) – “Voglio augurare all’Italia intera un 2024 di orgoglio, successi, ottimismo e speranza”. Lo scrive sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nell’ultimo giorno del 2023.

“Io ce la metterò tutta – prosegue la premier – e con me il Governo, ma per costruire un futuro migliore per questa Nazione unica è importante che ci crediamo tutti insieme. Che possiate essere felici, coraggiosi e intraprendenti. Auguri di buon anno, a voi e alle vostre famiglie”.

Nel post anche un riferimento alla sua salute: la presidente del Consiglio ha dovuto fare i conti con problemi legati agli otoliti. “Ho avuto qualche piccolo problema di salute che mi ha costretto a casa, ma ora sto molto meglio – fa sapere -. Voglio scusarmi per gli impegni che ho dovuto rimandare (dai quali, come sempre, non mi sottrarrò) e ringraziare i tanti italiani che mi hanno mandato auguri di pronta guarigione. Un ringraziamento – aggiunge poi Meloni – voglio farlo anche a quei pochi che sono riusciti a polemizzare perfino sulla salute: mi ricordano chi non voglio essere”.