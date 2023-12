Rafael Nadal, rientro con sconfitta: ko nell’ATP di Brisbane

(Adnkronos) – Rafael Nadal torna in campo a quasi un anno dall’infortunio all’anca subito lo scorso gennaio durante il secondo turno degli Australian Open. Lo spagnolo 22 volte campione del Grande Slam ha disputato il primo turno del torneo di doppio all’ATP 250 di Brisbane con Marc Lopez, con cui ha vinto l’oro olimpico a Rio 2016.

I due sono stati sconfitti per 6-4 6-4 dalla coppia australiana composta da Max Purcell e Jordan Thompson, ma il 37enne ha dato segnali promettenti.

Nadal si concentra ora sul singolare di martedì contro il campione degli US Open 2020 Dominic Thiem, con cui si è allenato a Brisbane all’inizio della settimana. L partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.