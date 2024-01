Sanremo 2024, Malgioglio: “Tifo Angelina Mango, la vedo già all’Eurovision. Amadeus? Un genio”

(Adnkronos) – “Ci tengo a dire subito una cosa: faccio il tifo per Angelina Mango. L’ho seguita dall’inizio e ho potuto constatare le doti vocali di questa ragazza. Passa da un genere all’altro con disinvoltura, va anche sull’impegnato ed è bravissima, credo che ci regalerà emozioni notevoli. La vedo già sul palco dell’Eurovision, sarebbe pazzesco. E io sbaglio di rado”. Non ha dubbi Cristiano Malgioglio che, intervistato dall’Adnkronos, fa un’analisi del cast scelto da Amadeus per l’edizione 2024 del Festival di Sanremo.

“Quando ho letto i nomi del cast, ho pensato che Amadeus è davvero un genio – dice Malgioglio – Lo spazio che dà ai giovani è unico, lo abbiamo visto con i Maneskin: dopo Sanremo sono esplosi in una carriera stellare. Senza nulla togliere agli altri conduttori, Amadeus ha questo in più”. Sui cantanti “sono molto curioso, a quanto pare sono stati eliminati nomi molto famosi e quindi mi aspetto molto dai brani -spiega l’autore musicale -. Non vedo l’ora di sentire ad esempio i pezzi di Fiorella Mannoia, Loredana Bertè, Il Volo, che a quanto sembra portano un pezzo completamente diverso dal loro genere abituale. Io li amo, sono di una semplicità incredibile mentre hanno un successo mondiale clamoroso. Mi piacerebbe arrivassero in alto”.

Trenta cantanti sul palco sono troppi? “Assolutamente no, se fossero stati sessanta sarebbe stato meglio – dice Malgioglio, autore di brani celebri come ‘Ancora ancora ancora’ scritto per Mina, che ora spopola con un remix del dj Mark Ronson -. Prima la musica era messa da parte perché dicevano che non faceva audience, invece ora viene premiata ed è molto bello”. A Sanremo “non andrò di persona, perché sarò impegnato ad Istanbul con il mio disco – rivela Malgioglio – ma lo seguirò passo per passo”. Attualmente, Maglioglio è protagonista in tv, tra ‘Verissimo’ di Silvia Toffanin, ‘Tale e Quale Show’ di Carlo Conti ed è in attesa di prendere parte al serale di ‘Amici’ di Maria De Filippi. “Non vedo l’ora -dice all’Adnkronos – sto fremendo, perché lei mi regala un senso di giovinezza, di entusiasmo. E i talenti usciti da quel programma sono unici, è davvero innovativo”, conclude.