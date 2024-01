Usa, folla usa l’auto come ariete e saccheggia una panetteria – Video

(Adnkronos) – Un centinaio di individui a Compton, nella contea di Los Angeles, hanno saccheggiato nella notte di martedì una panetteria causando danni per centinaia di migliaia di dollari. Gli assalitori, riferisce la Cbs, hanno utilizzato l’auto come ariete per sfondare l’ingresso del negozio Ruben’s Bakery & Mexican Food, situato su N. Santa Fe Avenue. Un’indagine è in corso per trovare il proprietario della macchina e individuare le persone che hanno partecipato all’assalto.

I filmati della sorveglianza all’esterno della panetteria mostrano una Kia bianca che sbatte contro l’ingresso due volte, mentre è in retromarcia, pochi istanti prima che la folla si riversi all’interno del negozio. Le telecamere all’interno del negozio mostrano gli assalitori che saccheggiano l’attività, dove presumibilmente hanno preso biglietti della lotteria, contanti e merce, lasciando dietro di loro tanto disordine e danni considerevoli. Appena gli agenti sono arrivati sul posto la folla si è dispersa rapidamente e non sono stati effettuati arresti. Il video dell’auto utilizzata come ariete è diventato virale sui social.