Frosinone-Monza 2-3, decimo posto per i brianzoli

(Adnkronos) – Il Monza espugna lo Stadio Benito Stirpe di Frosinone imponendosi 3-2 nella gara della 19esima giornata di Serie A. La squadra di Raffaele Palladino sale così al decimo posto con 25 punti mentre quella di Eusebio Di Francesco resta ferma a 19 punti. Nel primo tempo il Monza colpisce due volte il Frosinone, nonostante i padroni di casa siano stati più a lungo in possesso del pallone creando qualche buona occasione.

La rete del vantaggio dei lombardi arriva al 18′ quando Colpani crossa da destra verso il centro dove Carboni colpisce male, favorendo Dany Mota che batte Turati. Sul finire della prima frazione, al 45′ arriva il raddoppio del Monza con Soulé che si fa rubare il pallone a centrocampo da Carboni che innesca Dany Mota, per poi ricevere nuovamente dentro l’area di rigore e realizzare con il mancino la rete del 2-0.

A inizio ripresa il Frosinone parte subito forte per cercare di dimezzare lo svantaggio e sfiora il gol con Caso prima e Soulè poi. Ma in contropiede il Monza trova il tris al 55′: sfortunato Soulè che arriva in scivolata nel tentativo di intercettare un pallone al limite dell’area, e lo indirizza verso il palo di destra della propria porta dove Turati non può arrivare per il 3-0 del Monza.

Il Frosinone si riversa subito nella metà campo avversaria e va in rete dopo un minuto: al 56′ Harroui la riapre, da posizione defilata con il destro batte Sorrentino sul primo palo per l’1-3. Al 68′ ancora la squadra di Di Francesco pericolosa ma Soulè spreca ancora. Al 76′ però lo stesso attaccante trova il gol calciando un rigore impeccabile, decretato per un fallo di D’ambrosio su Caso, solo davanti al portiere. E’ 2-3 e gara riaperta. Di Francesco mette in campo tutti gli uomini offensivi a sua disposizione ma non c’è nulla da fare per i padroni di casa nel finale, con il Monza che porta a casa una importante vittoria.