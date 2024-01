Chiara Ferragni, lo sfogo di Fedez e la ‘difesa’ di Salvini

(Adnkronos) – Fedez si sfoga su Instagram per l’assedio dei cronisti e dei fotografi sotto casa, in attesa di un’apparizione di Chiara Ferragni. Intanto Matteo Salvini, in passato protagonista di scontri con il rapper, esprime solidarietà alla coppia, scossa dalla vicenda giudiziaria e mediatica che coinvolge l’imprenditrice per la beneficenza legata alle vendite del pandoro Balocco. “Secondo me, fuori da casa di Matteo Messina Denaro c’era meno gente. Ah, mio Dio, le priorità dell’informazione italiana”, dice Fedez in un video postato sulle storie di Instagram e girato con il cellulare dallo stesso rapper, che documenta la presenza di fotografi e curiosi appostati sotto casa. “Le priorità dell’informazione italiana e del Paese”, è la scritta in sovrimpressione sul video.

“Non mi piace l’accanimento su qualcuno che è in difficoltà. Quante volte Fedez ha polemizzato con me? Ma per me il problema dell’Italia non è Chiara Ferragni, ci sarà un processo”, le parole invece di Matteo Salvini a Rtl 102.5. “Fedez e Ferragni sono un universo lontanissimo da me, però la cattiveria e il livore di questi giorni mi lascia sconcertato”, aggiunge il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture.