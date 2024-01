Ascolti tv, Milan-Atalanta vince prime time mercoledì 10 gennaio

(Adnkronos) – Canale 5 con la partita di Coppa Italia Milan-Atalanta ha vinto il prime time con 4.433.000 telespettatori e uno share del 21,44%. Secondo gradino del podio per Rai1 con il film ‘Gifted – Il dono del talento’ che ha ottenuto 3.233.000 telespettatori pari al 17% di share. Terzo posto per Italia1 con il film ‘Mamma, ho perso l’aereo’ che ha realizzato 1.512.000 telespettatori e uno share del 7,61%.

Su Retequattro il programma ‘Fuori dal coro’ ha invece totalizzato 1.120.000 telespettatori e uno share del 7,62% mentre su La7 ‘Una giornata particolare – L’omicidio di Giulio Cesare’ ha interessato 957.000 telespettatori (share del 4,80%). A seguire, su Rai3 il doc ‘Frecce tricolori’ è stato visto da 873.000 telespettatori (share del 4,3%) mentre su Rai 2 la serie ‘The Swarm- Il quinto giorno’ è stata seguita da 740.000 telespettatori registrando uno share del 3,8%. Chiudono gli ascolti del prime time Tv8 con il film ‘Autumn in New York’ che ha ottenuto 371.000 telespettatori e uno share del 2% e Nove con il film ‘The Legend of Zorro’ che è stato da 356.000 telespettatori (share del 2%).

Nell’access prime time sulla rete ammiraglia di viale Mazzini ‘Cinque minuti’ di Bruno Vespa ha realizzato il 22,4% di share e 4.840.000 telespettatori mentre ‘Affari tuoi’ ha registrato il 25,2% di share e 5.578.000 telespettatori. Su Canale 5 ‘Striscina la Notizina, in onda da dalle 20,35 alle 20,47 è stata invece seguita da 3.625.000 telespettatori pari al 16,77% di share. Nella fascia preserale su Rai1 ‘L’Eredità’ ha registrato il 22,9% di share e 4.383.000 telespettatori mentre su Canale 5 ‘Avanti un Altro!’ è stato seguito da 3.299.000 telespettatori ( share del 17,76%).

Nel complesso la comparazione delle reti generaliste Rai più RaiNews24 nei confronti delle generaliste Mediaset più TgCom24 ha visto la Rai nell’intera giornata raggiungere 2.704.000 telespettatori e il 30% di share. Mediaset, invece, nella stessa fascia ha raggiunto 2.732.000 telespettatori e il 30,3% di share. In prima serata invece la Rai ha segnato il 31,1% con 6.665.000 telespettatori, mentre Mediaset ha ottenuto il 29,5% e 6.323.000 telespettatori.