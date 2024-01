Inaugurata oggi pomeriggio l’aula studio ricavata all’interno dell’Informagiovani in via Palestro, 17, una risposta concreta all’esigenza di spazi di studio e di incontro che i giovani universitari, ormai protagonisti della vita di Cremona, hanno rappresentato.

Il Comune di Cremona, gli operatori dell’Informagiovani del Comune, gli studenti della neonata Consulta Interuniversitaria, costituita ufficialmente lo scorso 14 dicembre 2023, hanno lavorato insieme per realizzare questo risultato.

L’inaugurazione, alla presenza dei rappresenti delle Istituzioni della città, degli Atenei cittadini, di dirigenti scolastici, studenti, è anche il risultato di un percorso avviato da mesi dal Tavolo Allargato Cremona Città Universitaria, che ormai da tempo unisce il Comune, la Fondazione Arvedi-Buschini, le Università presenti in città e la Diocesi, con l’obiettivo di aiutare Cremona ad essere sempre più accogliente nei confronti degli studenti universitari.

Questo spazio, luogo di studio ma anche di incontro e di socializzazione, sarà aperto, come richiesto dagli studenti, il sabato e la domenica dalle 10 alle 17 a tutti gli studenti maggiorenni previa prenotazione (che potrà essere realizzata di settimana in settimana) attraverso il portale www.cremonauniversity.it. L’aula studio mette a disposizione 25 postazioni, connessione wifi, prese di corrente e spazi per lavori sia di gruppo che individuali, con un operatore a supporto.

Inoltre, nei prossimi mesi, vi saranno ospitati laboratori e attività legate al progetto “Ci sto!”, presentato dal Comune di Cremona in collaborazione con le università, le scuole e un’ampia rete di partner nell’ambito del bando “La Lombardia è dei Giovani 2023”, finanziato da Regione Lombardia in collaborazione con ANCI Lombardia.

Questo progetto, così come illustrato durante l’inaugurazione, vedrà i ragazzi protagonisti di diverse attività quali podcast, video podcast, incontri con imprenditori e laboratori di supporto psicologico, che avranno come filo conduttore il coinvolgimento diretto dei destinatari e la possibilità di dare voce alla comunità universitaria cremonese.

Il Tavolo allargato Cremona Città Universitaria intende continuare, nell’ascolto degli universitari, a sostenere servizi già presenti e ha in cantiere nuove e ulteriori proposte per una Cremona sempre più città per giovani.

© Riproduzione riservata