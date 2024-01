Milan-Roma, Dybala e il problema muscolare: le ultime news

(Adnkronos) – Paulo Dybala non ha lesioni muscolari. L’attaccante della Roma, uscito dopo il primo tempo del derby di Coppa Italia perso 1-0 contro la Lazio, si è sottoposto oggi ad una risonanza magnetica. L’argentino, spesso vittima di infortuni muscolari con conseguenti stop, non ha riportato nessuna lesione: si tratterebbe solo di un sovraccarico e il giocatore sarà valutato giorno per giorno. Non è chiaro se l’ex giocatore della Juventus sarà a disposizione per la sfida in programma domenica sera sul campo del Milan nella ventesima giornata della Serie A 2023-2024.