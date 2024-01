Lecce ko 1-0 grazie a Felipe Anderson e quarta vittoria di fila per la Lazio

(Adnkronos) – Non si ferma il momento positivo per la Lazio che dopo aver vinto il derby con la Roma nei quarti di finale di Coppa Italia batte anche il Lecce in campionato centrando la quarta vittoria di fila in Serie A. A decidere il ‘lunch match’ della ventesima giornata è un gol di Felipe Anderson al 14′ della ripresa. I biancocelesti si portano così a quota 33 punti, agganciando momentaneamente la Fiorentina al quarto posto. Terza sconfitta nelle ultime quattro giornate invece per i salentini che restano fermi a quota 21, in 13/a posizione.