Elezioni Usa 2024, sondaggi: Biden sconfitto da Trump, Haley e DeSantis

(Adnkronos) – Inizia oggi, 15 gennaio, con i caucus in Iowa la corsa per la nomination repubblicana, ma intanto i sondaggi danno per vincenti tutti e tre i principali candidati, Donald Trump, Nikki Haley e Ron DeSantis, su Joe Biden. E’ quanto emerge da un sondaggio pubblicato oggi da Cbs News/YouGov, secondo il quale se si votasse oggi il presidente sarebbe sconfitto da tutti e tre i candidati, anche se con percentuali sensibilmente diverse.

Interessante notare infatti che il vantaggio più ampio su Biden non è di Trump, ma dell’ex ambasciatrice all’Onu, che avrebbe il 53% contro il 45%. Otto punti di vantaggio dovuti soprattutto al fatto che la repubblicana attirerebbe il sostegno di moderati e indipendenti molto più dell’ex presidente e del governatore della Florida. Secondo il sondaggio infatti in un duello con Biden, il 59% voterebbe per Haley, mentre il 55% e il 54% voterebbero per DeSantis e Trump.

Così in un ipotetico duello Biden-DeSantis, il governatore della Florida vincerebbe, ma di misura, con un 51% contro il 48% del presidente. Mentre con Trump sarebbe di fatto un testa a testa, con l’ex presidente al 50% e il presidente in carica al 48%. Nonostante questo, Trump continua a godere di un ampio vantaggio nelle primarie: a livello nazionale infatti, ha 55 punti di vantaggio, con il 69%, mentre DeSantis ha il 14% e Haley ha il 12%.