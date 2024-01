Ristoratrice morta a Lodi e accuse social, Biagiarelli: “Cercavo verità”

(Adnkronos) – “Mi dispiace moltissimo della morte della signora Giovanna, e il mio pensiero va alla sua famiglia. Mi dispiace che pensiate che la ricerca della verità possa avere queste conseguenze”. Lo scrive su Instagram lo chef e influencer Lorenzo Biagiarelli, che nei giorni scorsi ha messo in dubbio l’autenticità della recensione omofoba e contro i disabili, denunciata da Giovanna Pedretti, la titolare della pizzeria di Sant’Angelo Lodigiana trovata morta ieri sera nel Lambro.

Sotto al post di tre giorni fa di Biagiarelli si stanno affollando nelle ultime ore messaggi di accusa, rivolte a lui e alla compagna, Selvaggia Lucarelli. “Ce l’avete sulla coscienza”, scrive un utente; “due personaggi di grande potere mediatico che si spalleggiano fra di loro e giocano a fare i bulli contro una persona fragile”, attacca un altro. E c’è chi con sarcasmo si complimenta “per questo giornalismo d’inchiesta su questioni così rilevanti”. Sui social, però, si contano anche tanti messaggi in difesa di Biagiarelli e Lucarelli, di chi sottolinea che “Lorenzo, Selvaggia o chiunque abbia smascherato la notizia non c’entrano nulla”.

“Ci tengo a respingere con forza le accuse di ‘odio social’ e ‘shitstorm’ dal momento che la signora Giovanna, in questi due giorni, non ha ricevuto dalla stampa che lodi e attestazioni di stima, e solo qualche sparuto e faticoso tentativo di ristabilire la verità che, in ogni caso, non ha e non avrebbe mai avuto pari forza”, replica in una storia Biagiarelli, evidenziando che “se ogni persona che tenta di ristabilire la verità in una storia, grande o piccola che sia, dovesse temere questo epilogo a quel punto dovremmo chiudere tutto, giornali e social”.

Infine la denuncia: “I messaggi di odio che mi state scrivendo sono invece, quelli sì, di una tale violenza e quantità che effettivamente, anche a una persona non troppo fragile, potrebbero fare pensare a un gesto estremo. lo, nel frattempo, continuerò a cercare la verità nelle cose”. “Come scrivevo prima dell’accaduto – aggiunge Lucarelli in una storia – il problema è il corto circuito dell’informazione, la mancanza di verifica di tutto al punto che dare una notizia non è più una responsabilità, ma correggerla, a quanto pare, sì”.

Biagiarelli oggi era assente alla trasmissione E’ sempre mezzogiorno. E’ stata Antonella Clerici, conduttrice del programma di Raiuno, a spiegare l’assenza dell’autore di ‘Ho mangiato troppa carne’. “Non c’è Lorenzo: sapete che è stato coinvolto in questo fatto di cronaca di cui tutti parlano. Ha deciso di stare a casa in questo momento e sarà con noi nei prossimi giorni”, le parole di Antonella Clerici, in riferimento alla vicenda della morte di Giovanna Pedretti.