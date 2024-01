Emmy Awards, ‘Succession’ e ‘The Bear’ le serie tv più premiate

(Adnkronos) – Hanno dominato la serata della 75esima edizione degli Emmy Awards. Sono i tre i vincitori dell’edizione 2024 (rimandata di quattro mesi per gli scioperi di Hollywood) e sono: ‘The Bear’ (miglior serie comica), ‘Beef’ (miglior miniserie) e ‘Succession’ (miglior serie drammatica). Quest’ultima porta a casa ben sei statuette. La quarta stagione della serie di Jesse Armstrong guadagna la statuetta per i migliori attori in una serie drama ai suoi protagonisti: Kieran Culkin è il miglior attore protagonista, Sarah Snook è la miglior attrice protagonista, Matthew Macfadyen è il miglior attore non protagonista.

La serie Sky Exclusive fa suoi anche l’Emmy per la miglior regia in una serie drammatica (a Mark Mylod per l’episodio ‘Le nozze di Connor’) e quello per la miglior sceneggiatura (a Jesse Armstrong ancora per ‘Le nozze di Connor’, terzo episodio della stagione finale).

A Elton John il suo primo Emmy Award che gli conferisce lo status di ‘Egot’, acronimo che indica i quattro principali premi dello spettacolo: Emmy Awards, Grammy Awards, Oscar e Tony Awards . E’ il diciannovesimo artista a completare l’Egot.