Jovanotti operato al femore: “Da oggi torno in piedi”

(Adnkronos) –

Jovanotti è stato operato al femore a Milano, un intervento che gli consente di iniziare “il viaggio verso il recupero”. Lo racconta lo stesso cantante in un post su Instagram nel quale fa sapere ai suoi fan che “oggi dopo 6 mesi dalla caduta sono stato operato per ricostruire il femore che non era allineato correttamente” perché “nonostante tutta la fisioterapia il problema biomeccanico che si era creato non mi permetteva di camminare senza stampelle e non c’era più margine di miglioramento senza intervenire chirurgicamente”.

Ritratto in una fotografia scattata nell’ospedale meneghino Jovanotti, che appare sorridente ma provato, parla di “otto ore di intervento” spiegando che “da oggi, un passo alla volta, torno in piedi e poi da voi. Ci tengo a ringraziare moltissimo il prof. Guido Grappiolo e il suo team all’Humanitas di Milano (Rozzano per la precisione) dove sono stato operato e dove mi trovo adesso e per i giorni che serviranno. Poi vi racconto. Per me è un bel giorno e a tutti voi che in questi mesi mi avete chiesto notizie e comunicato il vostro affetto. Grazie!”.

“Da oggi stesso – conclude Jovanotti – riprendiamo il viaggio verso il recupero, ci vorrà ancora il tempo necessario di fisioterapia e allenamento ma la direzione è verso il recupero di tutte le funzioni. Intanto scrivo canzoni. Un abbraccio!”.