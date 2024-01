Roma, Mourinho esonerato: De Rossi in pole per il dopo Special One

(Adnkronos) – L’esonero a sorpresa di Josè Mourinho da parte della Roma apre a diversi scenari sull’immediato e sul lungo periodo. La squadra secondo, il proprietario Dan Friedkin aveva bisogno di una sferzata, di un cambio, anche tecnico, e l’uomo che potrebbe prendere in mano questa eredità molto pesante sarebbe stato individuato in Daniele De Rossi. Ex Capitan Futuro e ora possibile futuro allenatore giallorosso.

Sono momenti concitati in casa Roma, con il dimissionario Tiago Pinto che non dovrebbe prendere parte alla decisione che potrebbe prevedere la soluzione traghettatrice, con la suggestione De Rossi fino a giugno con possibilità di rinnovo legato ai risultati, e con cui sarebbero già stati avviati i contatti. La società giallorossa però pensa anche al futuro e l’uomo nel mirino sarebbe Antonio Conte, già accostato in passato ai giallorossi. Per l’ex Juve c’è grande concorrenza e l’allenatore stesso avrebbe preso tempo. Ci sono poi le ipotesi che potrebbero portare a Xabi Alonso, Thiago Motta o Italiano, tutti tecnici però già impegnati.