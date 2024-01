Sarà chiusa al traffico, nel tardo pomeriggio di domani, giovedì 18 gennaio, il tratto di Corso Vittorio Emanuele in prossimità del Teatro Ponchielli.

In occasione dell’inaugurazione della stagione concertistica, infatti, Bossoni Automobili esporrà, a partire dalle 18.00, in quel punto tutta la gamma elettrica Volkswagen. Sarà questa anche l’occasione per visionare in anteprima a Cremona l’ultima novità, la nuova Volkswagen ID.7.

A partire dalle 20.30, invece, all’interno del Teatro spazio al concerto inaugurale con Yuja Wang e la Mahler Chamber Orchestra.

Virtuosismo, passionalità e fascino declinati all’ennesima potenza sono solo alcuni dei tratti distintivi di Yuja Wang, pianista di origini cinesi celebrata in tutto il mondo per le sue eccezionali doti interpretative, attesa al Teatro Ponchielli con la Mahler Chamber Orchestra per l’inaugurazione della Stagione Musica 2024.

Yuja Wang è protagonista di tournée trionfali con le maggiori orchestre e autrice per la Deutsche Grammophon di registrazioni passate alla storia, è senza alcun dubbio fra le figure più iconiche del panorama musicale internazionale e non solo, capace di incantare con la sua travolgente personalità e la sua tecnica prodigiosa un pubblico trasversale.

Per la serata cremonese con la carismatica artista si esibirà la Mahler Chamber Orchestra, ensemble “nomade”, così definito per il suo carattere internazionale e cosmopolita. Una serata unica con un programma che spazierà da Mozart ai più celebri compositori del XX secolo.

