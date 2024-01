Lanciata la missione spaziale Ax-3, a bordo l’italiano Villadei

(Adnkronos) – Lanciata con successo la prima missione commerciale europea Ax-3 di Axiom Space con l’astronauta italiano Walter Villadei a bordo. L’equipaggio è stato lanciato verso lo spazio da un Falcon9 di Space X e viaggia a bordo della capsula Dragon Crew della società spaziale di Elon Musk. Con l’astronauta italiano, pilota della navetta, viaggiano il comandante dell’equipaggio e veterano della Nasa Michael Lopez-Alegria, lo svedese Marcus Wandt, astronauta della nuova classe dell’Agenzia Spaziale Europea, ed il primo astronauta turco Alper Gezeravci. La Ax-3 dovrebbe attraccare alla Iss sabato 20 nella mattinata italiana.

La missione Ax-3 cambia il paradigma delle missioni spaziali e le proietta nella nuova era del business spaziale, la missione è interamente commerciale e interamente europea, inoltre Ax-3 serve per tracciare la traiettoria di quella che sarà la prima stazione spaziale commerciale di Axiom Space intorno al 2030. “Grazie a tutti, senza di voi non saremmo qui” ha detto il comandante Michael Lopez-Alegria in un video registrato prima del lancio.

“E’ un privilegio volare nella missione Ax-3” ha detto il colonnello dell’Aeronautica Militare e astronauta italiano Walter Villadei in uno degli ultimi interventi pubblici prima del lancio. “Per me è un onore poter portare a bordo sulla Stazione Spaziale Internazionale questo stesso Tricolore” ha sottolineato Villadei in un video registrato poco prima della partenza. Ax-3 “è la prima missione che si svolge interamente nel settore della Space Economy a guida del ministero della Difesa, e questo a dimostrazione delle straordinarie competenze e capacità e professionalità che tutte le donne che vestono la divisa quotidianamente portano in giro nel mondo insieme al tricolore”, ha detto inoltre Villadei prima di partire alla volta della Stazione Spaziale.