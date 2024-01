Cagliari, schianto frontale contromano nella notte: un morto e tre feriti

(Adnkronos) – Un’auto contromano si schianta contro un Suv, un morto e tre feriti nella notte a Cagliari. La vittima è un giovane di 20 anni alla guida di una Peugeot. Verso le 3 del mattino, sotto una pioggia battente, ha imboccato contromano via Vesalio mentre viaggiava assieme a due amici. La strada a quell’ora era deserta, ma proprio in quel momento stava passando un Suv Maserati e l’impatto è stato inevitabile. Il giovane alla guida è morto sul colpo e sono gravi le condizioni del passeggero al suo fianco. Ricoverati in ospedale anche il terzo occupante della Peugeot e il conducente del Suv. Sul posto la Polizia locale per i rilievi e i vigili del fuoco che hanno estratto le persone dagli abitacoli per consegnarli agli operatori del 118.