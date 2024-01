Incendio devasta azienda a Cavenago di Brianza: fumo e fiamme vicino alla A4 – Video

(Adnkronos) – Un vasto incendio è scoppiato a Cavenago Brianza oggi, lunedì 22 gennaio 2024. Il comune su Facebook comunica che i Vigili del Fuoco sono già in azione da questa mattina dall’alba per domare le fiamme divampate in via Santa Maria in campo. Il Sindaco insieme alle forze dell’ordine si trovano sul posto in attesa di sopralluogo e verifiche ARPA per l’estesa nube generatasi. Si consiglia in via precauzionale di tenere chiuse le finestre.

Secondo le prime informazioni circolate sui social, il rogo ha interessato il capannone dell’azienda Planet Farms. Tante le segnalazioni degli automobilisti che, percorrendo la A4, hanno visto la colonna di fumo nero che si è alzata dal capannone e hanno postato i video.