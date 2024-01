Tre altoatesini morti in Canada, elicottero precipita sulle montagne Skeena

(Adnkronos) –

Tre altoatesini sono morti in un incidente con un elicottero da eliski in Canada avvenuto nel pomeriggio di ieri. I tre giovani, riferisce la stampa locale dell’Alto Adige, facevano parte di una comitiva che stava effettuando heliskiing a Terrace in British Columbia. Per cause ancora in via di accertamento, il velivolo è precipitato sulle montagne Skeena. Altre quattro persone che si trovavano sul mezzo sono ferite e versano in gravi condizioni.