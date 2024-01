Instagram ha problemi e non funziona, cosa succede

(Adnkronos) – Problemi per Instagram nella serata di oggi 25 gennaio 2024 decolla l’hashtag #instagramdown su X. Il social della galassia Meta che fa capo a Mark Zuckerberg ha smesso di funzionare correttamente dopo le 22, con disagi per circa un’ora. Il sito downdetector, che monitora le anomalie sulla rete e raccoglie le segnalazioni di problemi, ha evidenziato un picco di ‘allarmi’ non solo in Italia ma praticamente ovunque: dagli Usa alla Germania, dalla Nuova Zelanda alla Svezia.