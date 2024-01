Australian Open, Bolelli e Vavassori battuti in finale doppio

(Adnkronos) – Simone Bolelli e Andrea Vavassori sconfitti nella finale del doppio maschile agli Australian Open 2024. I due azzurri vengono battuti dalla coppia formata dal 36enne Matthew Ebden e dal 43enne Rohan Bopanna, numero 2 del tabellone. L’australiano e l’indiano si impongono per 7-6 (7-0), 7-5.

Bolelli deve annullare una palla break sul suo turno di servizio, Vavassori deve fare lo stesso poco dopo (2-2). Gli azzurri hanno una chance sul 5-5: Ebden annulla la palla break e chiude il game con un ace sulla seconda palla. L’epilogo viene rinviato al tie-break che non ha storia. Ebden e Bopanna alzano il livello e non sbagliano nulla, 7-0 e primo set chiuso 7-6 in 51′. L’equilibrio regna nel secondo set fino al 5-5. Nell’undicesimo game, Vavassori sprofonda fino a 0-40: impossibile recuperare e break decisivo. Ebden chiude, 7-5 e game over. Bopanna, che a marzo compie 44 anni, vince il primo titolo dello Slam in una lunghissima carriera e da lunedì con Ebden si prenderà il primo posto nel ranking di doppio.

“Non abbiamo vinto, abbiamo vissuto due settimane splendide a Melbourne”, dice Bolelli. “Abbiamo iniziato a giocare insieme lo scorso un anno fa, penso e spero che avremo altre chance di giocare insieme e di vincere un grande torneo”, aggiunge. “Stiamo facendo grandi cose, sono sicuro che la stagione sarà piena di soddisfazioni per noi”, fa eco Vavassori.