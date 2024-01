Roma, incendio in appartamento a Trionfale: morta carbonizzata una donna

(Adnkronos) – Una donna è morta carbonizzata in un incendio scoppiato nella sua abitazione a Roma, in zona Trionfale. Intorno alle 10 di questa mattina, alcuni passanti in via Ildebrando Giran hanno chiamato i carabinieri segnalando del fumo che usciva da una finestra del palazzo di fronte. All’interno dell’appartamento in fiamme, i vigili del fuoco hanno trovato il cadavere carbonizzato della donna in camera da letto. A causare l’incendio sarebbe stato il cortocircuito di un bollitore elettrico.