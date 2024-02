La mostra fotografica multimediale #ProgettoRitratti arriva a Cremona: si tratta di “una bellissima e preziosa occasione di condivisione e di incontro”, per usare le parole degli organizzatori, resa possibile dal Comune di Cremona – Assessorato alle Politiche Sociali, con il quale la Cooperativa di Bessimo ha in essere da tempo diverse progettualità nell’ambito della marginalità sociale, e Assessorato alla Cultura.

“Progetto Ritratti” è un’indagine sull’identità personale e collettiva, un viaggio nell’esperienza complessa del giudizio e del pregiudizio, nel gioco delle parti, nel confronto con gli altri e con se stessi attraverso l’incontro con gli sguardi delle persone ritratte, ospiti delle nostre strutture mischiati a quelli di educatrici, educatori, operatrici, operatori e responsabili dei servizi della cooperativa: non ha importanza definire chi è chi e chi fa cosa, tutti sono uguali di fronte all’obiettivo della macchina fotografica.

Nati dalla collaborazione tra Cooperativa di Bessimo ONLUS e Pietro Arrigoni (registra teatrale e fotografo) e con la partecipazione di Veronica Cirelli (attrice), il progetto e la relativa mostra, a cura di Francesco Vassalli (Area Comunicazione della Cooperativa), hanno preso vita nell’ambito di “Cooper – Cooperare per Cultura”, il calendario eventi di Confcooperative Brescia per l’anno della Cultura 2023 di Bergamo e Brescia.

#ProgettoRitratti raggiunge ora la città di Cremona, nella splendida cornice della Galleria espositiva del Museo di Storia Naturale a Palazzo Affaitati, dopo l’esperienza nelle Sale Amorini del MO.CA – Centro per le nuove culture di Brescia, alla Galleria Borgo d’Oro di Bergamo, a Seriate negli spazi del ristorante sociale “La Serra – il locale cordiale” e in Santa Maria della Neve a Pisogne per incontrare i volti del Romanino.

