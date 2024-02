Al via settimana Stem, da oggi fino all’11 febbraio

(Adnkronos) – Al via da oggi 4 febbraio 2024 fino all’11 febbraio la prima Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (STEM), istituita a novembre scorso dalla legge 187/2023 con l’obiettivo di sensibilizzare e stimolare l’interesse e la scelta dei ragazzi per queste discipline. Numerose le iniziative promosse dal ministero dell’Università e della Ricerca insieme agli Atenei e agli Enti di Ricerca, tra multi-laboratori, mostre, giornate di studio, incontri, lezioni per i più piccoli. Sul sito del Mur le iniziative previste per questa prima edizione.

“Al via la prima settimana nazionale Stem nella storia della nostra Repubblica. Grazie a una legge, istituita su iniziativa parlamentare e votata alla unanimità, che mi vede come prima firmataria – dichiara Marta Schifone, deputata di Fratelli d’Italia e capogruppo in commissione Lavoro – Sono particolarmente orgogliosa di aver dato vita insieme al mio partito Fratelli d’Italia a questo tempo dedicato alla scienza, alla conoscenza, al futuro; soddisfacendo un punto qualificante del nostro programma politico. Una adesione spontanea ed entusiasta ha arricchito in poco tempo un calendario ricchissimo e fittissimo di eventi, convegni e incontri a cui parteciperanno aziende, start up, associazioni, scuole, università, ordini professionali, luoghi di cultura. La mia gratitudine va al Ministro Roccella ed al Ministero dell’Università che ha accolto la nostra iniziativa e la ha sostenuta. Tutti insieme per dire che le competenze tecnico scientifiche sono una opportunità in termini di soddisfazione e di competitività ma soprattutto in termini occupazionali, per parlare con una unica voce delle professioni e dei professionisti del futuro”.