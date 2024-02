Paola Cortellesi con ‘C’è ancora domani’ trionfa al Festival di Goteborg

(Adnkronos) – Il film italiano dell’anno, con uno straordinario record di presenze in sala e di elogi critici, ‘C’è ancora domani’ di Paola Cortellesi, inizia a far sentire la sua voce e imporsi anche all’estero. Dopo gli applausi lo scorso autunno per la prima internazionale ad Haifa, l’ottima recente presentazione sulle pagine del ‘New York Times’, e in attesa dell’imminente uscita in Francia, il film di Cortellesi ha trionfato ieri sera al Festival di Göteborg, il più grande festival cinematografico nei paesi nordici.

Un appuntamento di rilievo globale, giunto alla 47ma edizione che ogni anno attira più di 160.000 visitatori che partecipano a più di 1.000 proiezioni di 450 film. ‘C’è ancora domani’ si è aggiudicato il Dragon Award Best International Film, assegnato dal pubblico del festival (proprio come accaduto alla Festa del Cinema di Roma), per il miglior film internazionale. La pellicola ha scaldato la platea, solitamente più che composta, che si è liberata in un lungo caloroso applauso alla presenza della stessa regista. E il film si appresta ora all’uscita anche in Svezia, dove il distributore Folkets Bio lo porterà dal 1 marzo in più di 30 sale.

Le selezioni dei film italiani al Festival di Göteborg sono state coordinate, come negli ultimi anni in un consolidato rapporto di scambi, dall’area Filmitalia di Cinecittà. Da notare come proprio da un altro festival accompagnato da Filmitalia/Cinecittà, il Festival di Haifa, ha preso avvio il percorso internazionale del film, in una prima internazionale da subito salutata entusiasticamente dal pubblico.