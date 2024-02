Fioriscono all’ombra del Torrazzo nuove sinergie nel segno della musica: ecco le masterclass promosse da Casa Stradivari in collaborazione con il Conservatorio Monteverdi, al via questa settimana nel Ridotto del teatro Ponchielli.

Inaugura il ciclo di incontri il pianista e compositore Kit Armstrong, che conduce i giovani artisti – iscritti alle classi dei Maestri Gatto e Arosio del Conservatorio – in un percorso di approfondimento dedicato sia ai brani per pianoforte solo sia al repertorio cameristico.

Il ciclo di incontri si inserisce nel più ampio progetto culturale di Casa Stradivari, che ha aperto le porte l’estate scorsa dopo il restauro ospitando già dall’autunno il corso di alta formazione in liuteria per giovani liutai e ora attiva anche le residenze artistiche in un circolo virtuoso messo in risalto dal violinista Fabrizio von Arx direttore artistico della Fondazione.

Casa Stradivari è inoltre accessibile al pubblico, con visite guidate prenotabili sull’apposito sito web.

